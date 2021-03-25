Притворившийся «призраком» мужчина затерроризировал соседей

@tv360 / Telegram

Житель одного из домов Перми притворился «призраком» и фактически затерроризировал соседей. Некоторые собственники страдают от действий мужчины более года. Одно из его посещений подъезда попало на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале «360tv».

Материалы по теме «У меня начались панические атаки» История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице Соседский союз Коммунальные квартиры вновь популярны в Москве. Почему люди хотят жить по-советски?

На кадрах видно, как в подъезд заходит человек, который накрывается белой тканью, похожей на пододеяльник. Он подходит к одному из углов помещения, где расположена камера видеонаблюдения, включает свет и начинает бить по прибору. В итоге экран частично раскалывается.

По данным канала, мужчина больше года разбивает окна в квартире одной из семей, царапает входную дверь и разрисовывает подъезд. Пострадавшие якобы более 30 раз сообщали о злоумышленнике в полицию, но проблема не решилась. На данный момент официальных комментариев по поводу происходящего правоохранительные органы не давали.

В феврале житель одного из домов Новосибирска попал под суд после того, как в состоянии алкогольного опьянения решил отомстить другим собственникам и поджег лифт. Мужчина пошел на преступление из-за конфликта с соседями, которые были недовольны его поведением. Вскоре он сознался в поджоге. Ущерб оценили в 1,2 миллиона рублей.