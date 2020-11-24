Россиянин разгромил подъезд и запугал соседей

Житель Южно-Сахалинска разгромил подъезд многоквартирного дома на проспекте Мира. Россиянин разбил окно в комнате охраны и попытался сорвать камеры видеонаблюдения. После случившегося запуганные жильцы стали бояться выходить на улицу, сообщает Sakhalin.info.

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Одна из собственников квартир рассказала изданию, что заметила соседа, когда возвращалась домой и не смогла зайти в подъезд, так как проход был завален детскими колясками, велосипедами, картонными коробками, мебелью и другими вещами. Женщина также увидела осколки оконного стекла из комнаты охраны. Спустя время в дверном проеме появился устроивший погром жилец. По словам автора видео, в одной руке он держал «что-то типа монтировки», а на другой была заметна кровь. Однако мужчина завил, что не имеет отношение к происходящему и не понимает, что произошло в подъезде. Вскоре жительница смогла зайти внутрь, где увидела разбитое стекло и повисшие на проводах видеокамеры.

Позже соседи вызвали в подъезд полицию, однако сотрудники правоохранительных органов не поймали злоумышленника, так как тот убежал до их приезда. Когда они уехали, мужчина вернулся, вырвал видеорегистратор из комнаты охраны и кинул его в женщину. Оказалось, что между разгромившим подъезд жильцом и другими собственниками уже возникали конфликты из-за парковки и водоснабжения. По словам соседей, мужчина был кандидатом в депутаты городской думы и часто присылал в общедомовой чат свои фотографии с «людьми с погонами». Теперь из-за случившегося собственники опасаются ходить по подъезду и считают, что мужчина находится в неадекватном состоянии.

В октябре 2020 года в городе Южно-Сахалинске жильцы одного из домов комплекса «Адмирал» разругались из-за парковочного места. Оказалось, что местный житель приобрел там подземный гараж и посчитал асфальт во дворе крышей подземного помещения, а вскоре огородил его территорию. Тогда соседи обратились за помощью в ГАИ, но повлиять на происходящее не удалось. Они также начали замечать на своих автомобилях царапины и записки с угрозами. Вскоре ситуацию прокомментировали в местной администрации. Там отметили, что дворовая территория — собственность всех жильцов. Однако хозяин гаража не согласился с такой позицией и решил бороться за место через суд.

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