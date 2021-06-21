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Юрист предупредил россиян о штрафах во время нахождения дома

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Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский предупредил россиян о штрафах, которые можно получить во время нахождения дома. Он напомнил агентству «Прайм», какие правила санитарии и пожарной безопасности необходимо соблюдать.

Юрист отметил, что если соседи начнут жаловаться на запахи, насекомых и грызунов, то вход в квартиру может быть санкционирован судебными приставами. Также могут провести дезинфекцию помещения, при этом все счета будет оплачивать собственник.

Кроме того, курить на общедомовом балконе или лестничной клетке запрещено, за это могут выписать штраф в четыре-пять тысяч рублей. «Если окурок приведет к порче имущества, общего или частного, то ему также придется компенсировать его стоимость. Более того, возможно и уголовное наказание, если непотушенная сигарета приведет к тяжелому вреду здоровья, упав на чей-то балкон и спровоцировав возгорание», — подчеркнул специалист.

Кричевский добавил, что оштрафовать на три тысячи рублей могут и за свечи, мангалы и жаровни на балконе. В случае возникновения пожара и нанесения вреда имуществу штраф возрастет до четырех-пяти тысяч. Помимо этого, существуют штрафы за перепланировку (2-2,5 тысячи рублей), разбирательство может закончиться изъятием жилья в пользу города.

Ранее россиянам рассказали о продаже квартир с долгами. Продать такую квартиру сложно, так как по закону наличие задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) не является препятствием для реализации недвижимости. Об этом рассказала риелтор Олеся Анисимова.

21 июня глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов предложил способ сделать жилье в стране более доступным. По его словам, необходимо поддерживать не только ипотеку, но и строительство арендного жилья для россиян, которые не могут сформировать первоначальный взнос на ипотеку.

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