План Минздрава по борьбе с курением раскритиковали

Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко в разговоре с «Лентой.ру» раскритиковал план Минздрава по проработке новых мер по борьбе с курением. По его мнению, ведомство игнорирует такое важное направление, как снижение вреда потребления никотина, использование систем нагревания табака и электронных сигарет. Именно это, а не новые запреты, поможет миллионам российских курильщиков отказаться от вредной привычки, считает эксперт.

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай ранее сообщил, что Минздрав России планирует ввести новые меры по борьбе с курением после глобального доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В частности, речь идет о производстве стандартных по размеру обезличенных упаковок, на которых 75 процентов площади будет занимать картинка или фото с предупреждением о вреде употребления никотиновых изделий, запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, а также на использование красителей, ароматизаторов и добавок, усиливающих зависимость.

Новые меры без внимания к потребителю

Слипченко заметил, что предложенные меры не новы — это стандартный набор рекомендаций ВОЗ, которые Минздрав пытается перенести на российские реалии. Тем не менее, как считает эксперт, ведомству сначала следовало бы оценить ситуацию с потреблением никотина в России, отнестись с уважением к десяткам миллионов курильщиков, сделав так, чтобы новые меры давали реальный результат, сокращая курение сигарет как самую вредную форму.

«Озвученный план мер планируется к рассмотрению в ближайшие два-четыре года. Большая часть относится к техническому регламенту Евразийского союза, то есть должна быть согласована с другими странами: Беларусью, Казахстаном, Арменией, Киргизией, — объяснил Слипченко.— В целом, я бы сказал, что нас расстраивает игнорирование Минздравом новых альтернативных продуктов, снижающих распространение курения. Это упущенная возможность».

По мнению эксперта, Минздраву следовало бы обратиться к опыту других стран, показывающему, что наиболее эффективной формой выхода из зависимости является отказ от более вредной формы потребления никотина к бездымным продуктам, электронным сигаретам.

«Основной фактор риска, возникающий при курении — это потребление продуктов горения, которое может вести к онкологии, — объяснил эксперт. — Никотин здесь представляет далеко не главную опасность. Удивляет еще и то, что в самой концепции здравоохранения, подписанной Россией, была заложена основа для снижения вреда и риска. Там предполагаются три направления борьбы: создание условий и усилие государств по отказу от курения — это важное направление, шаги по которому уже предпринимаются, второе — снижение привлекательности курения и предотвращение начала потребления. Но третье — это именно стратегия снижения вреда».

Слипченко кажется удивительным, что именно на последнюю часть никто не обращает внимание, в то время как только сумма всех трех стратегий способна добиться снижения числа курящих.

«У нас 30 миллионов курящих, — говорит эксперт. — И их потребности также необходимо учитывать. А запреты и ограничения ни к каким значимым результатам не приведут — они только увеличат риск появления контрабанды. На проблему необходимо смотреть объективно и решать ее в интересах курильщиков. Минздраву следовало бы занять более прогрессивную позицию».

Замглавы Минздрава Олег Салагай ранее сообщил, что первые признаки отказа от курения не заставят себя долго ждать, причем они будут носить сугубо положительный характер. Согласно современным данным, первые сигналы проявляются уже через несколько десятков минут. В это время фиксируются начальные симптомы нормализации работы организма. Уже через год можно наблюдать первые серьезные изменения, к примеру, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний на 50 процентов.