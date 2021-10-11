Правительство предложило проверять российских детей на курение

В России детей в ходе медосмотров предложили проверять на курение. Об этом говорится в проекте протокола заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, проработать вопрос Минздраву поручила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РБК.

Предполагается, что в программу профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних могут включить исследования на употребление никотинсодержащей продукции. Проверка будет осуществляться при помощи смокелайзера — прибора, определяющий концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе.

Кроме того, Минздрав рассмотрит вопрос о введении запрета на сдачу детям в аренду устройств для потребления никотина: в настоящее время запрещена лишь продажа такой продукции несовершеннолетним, однако положения об аренде в законодательстве не закреплены.

Правительство также изучит идею о запрете на выкладку никотинсодержащей продукции или устройств для ее потребления в торговых точках, находящихся в радиусе ста метров от школ.

30 сентября глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлин Викрамасингхе назвал Россию примером для подражания в борьбе с курением и алкоголем. Недавно европейский офис подробно проанализировал комплексный подход российских властей, который позволил добиться снижения смертности: в частности, это удалось благодаря пресечению кустарного производства алкоголя, повышению цен и ограничению его доступности, в том числе и запрету на продажу ночью.