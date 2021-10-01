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В США запретили продавать IQOS

WSJ: комиссия по международной торговле США запретила продавать IQOS в стране из-за иска
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Фото: Kim Kyunh-Hoon / Reuters

Комиссия по международной торговле США (ITC) запретила компаниям Altria и Philip Morris продавать на территории страны устройства для нагрева табака IQOS. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В январе RJ Reynolds Tobacco — главный конкурент Altria и Philip Morris — подал против них иск, обвинив в использовании технологии нагревания табака, которую ранее запатентовали специалисты ReynoldsAmerican (дочерней компании British American Tobacco), и предназначенной для Glo и вейпов Vype и Vuse.

Дальнейшая судьба иска

Теперь иску предстоит пройти административную проверку. Ожидается, что она продлится два месяца. Если решение ITC останется в силе, Philip Morris не сможет продавать устройства IQOS уже с ноября. Постановление вступит в силу после того, как его утвердит президент США Джо Байден.

Кроме того, аналогичный иск против Philip Morris на нескольких международных рынках подала British American Tobacco. Однако суды Великобритании и Греции встали на сторону Philip Morris.

Представители Altria и Philip Morris уже сообщили, что намерены подать апелляцию, поскольку считают патенты Reynolds American недействительными.

Проблемы Juul

Ранее с проблемами столкнулся другой американский производитель систем для доставки никотина — Juul. Штат Северная Каролина обвинил его в пропаганде курения среди подростков. В иске утверждалось, что электронные сигареты Juul способствуют развитию никотиновой зависимости у молодых людей, привлекая их современным дизайном устройств и сладкими вкусами, которые можно было беспрепятственно купить в интернете.

Компания согласилась урегулировать иск. Теперь Juul нельзя включать несовершеннолетних жителей штата в целевую аудиторию для рекламы и приглашать для съемок в ней людей моложе 35 лет. Сделка также подразумевает лимит на электронные устройства и картриджи, которые можно будет купить в Северной Каролине ежемесячно или ежегодно. Кроме того, компания заплатит в течение шести лет 40 миллионов долларов (2,8 миллиарда рублей) Северной Каролине.

Примечательно, что судебные иски на производителя электронных сигарет подают не впервые. Аналогичные обвинения в адрес Juul поступают от государственных чиновников, учебных округов и даже самой молодежи США.

Борьба в США

В США фиксируется рост числа смертей среди вейперов и повреждения легких. Считается, что они могут быть связаны с ядовитыми химическими парами или токсичными газами.

Администрация президента США Джо Байдена хотела потребовать от табачных компаний снизить уровень никотина во всех продаваемых на территории страны сигаретах до уровня, при котором они не вызывают привыкания. Кроме того, под полный запрет могут попасть сигареты с ментолом. Эксперты предупреждали, что на реализацию новых мер уйдут годы, также могут возникнуть юридические проблемы.

Борьба в России

Активная борьба с курением в России началась более десяти лет назад. В 2008 году страна присоединилась к «антитабачной» конвенции ВОЗ. После этого было запрещено курение в общественных местах, реклама и спонсорство табака и прочее.

В январе 2021 года в России вступили в силу новые поправки в антитабачный закон. Теперь продажа в интернете стиков для устройств для нагревания табака и жидкостей для электронных сигарет запрещена. Также россияне больше не могут покупать в интернете кальяны и никотиносодержащую продукцию.

На этом фоне Juul закрыла свое подразделение в России. Продукцию начали поставлять в страну через дилера ООО «Бабилон». Поводом для такого решения стали поправки в законодательство, фактически приравнивающие электронные сигареты, вейпы и кальяны к обычным сигаретам.

21,6
процента
жителей российских городов от 15 лет и старше ежедневно курят по данным Роспотребнадзора за 2020 год

Результаты

Результаты политики властей не заставили себя ждать: уже к 2015 году курение среди подростков 13-15 лет упало в 2 раза по сравнению с 2004 годом, а доля взрослого курящего населения снизилась с 39,4 процента в 2009 году до 29 процентов к 2018 году.

В августе сообщалось, что за 2020 год количество курящих россиян сократилось на 1,33 миллиона человек по сравнению с 2019 годом. Из данных Росстата следует, что численность курильщиков в России планомерно сокращается с 2009 года.

ВОЗ назвала Россию примером для подражания в борьбе с курением и алкоголем. В организации отметили, что и в России, и в других странах Восточной Европы наблюдается положительная динамика в этой сфере.

Новый план

В июле заместитель главы Минздрава Олег Салагай сообщил, что ведомство планирует ввести новые меры по борьбе с курением. По его словам, планируется проработать три пакета мер по борьбе с курением. Среди них: производство стандартных по размеру обезличенных упаковок, на которых 75 процентов площади будет занимать картинка или фото с предупреждением о вреде употребления никотиновых изделий.

Также будет введен запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, чтобы не вводить в заблуждение потребителя. В продукции будет запрещено использовать красители, ароматизаторы, а также добавки, усиливающие зависимость.

При этом вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко в разговоре с «Лентой.ру» раскритиковал план Минздрава. По его мнению, ведомство игнорирует такое важное направление, как снижение вреда потребления никотина, использование систем нагревания табака и электронных сигарет. Именно это, а не новые запреты, поможет миллионам российских курильщиков отказаться от вредной привычки, полагает Слипченко.

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