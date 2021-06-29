Производитель электронных сигарет заплатит за пропаганду курения у подростков

Производитель электронных сигарет Juul согласился урегулировать иск с американским штатом, который обвинил его в пропаганде курения среди подростков. Как пишет «Би-би-си», компания заплатит в течение шести лет 40 миллионов долларов (2,8 миллиарда рублей) Северной Каролине и изменит рекламную стратегию в регионе.

В соответствии с соглашением, Juul нельзя будет включать несовершеннолетних жителей штата в целевую аудиторию для рекламы и приглашать для съемок в ней людей моложе 35 лет. Сделка также подразумевает лимит на электронные устройства и картриджи, которые можно будет купить в Северной Каролине ежемесячно или ежегодно.

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«Это урегулирование соотносится с нашими постоянными усилиями по перезагрузке компании. Дело в том, что мы продолжаем бороться с употреблением табака несовершеннолетними и стараемся максимально снизить вред для взрослых курильщиков», — заявил представитель Juul, который не признал правонарушения фирмы в рамках мирового соглашения. Он отметил, что за последние два года компания прекратила продавать привлекающие подростков фруктовые картриджи без табака и ментола, а также убрала всю рекламу из масс-маркета и сделала закрытыми аккаунты в Instagram и Facebook.

Иск Северной Каролины должны были передать в суд в июле. В нем утверждалось, что Juul способствует развитию никотиновой зависимости у молодых людей, привлекая их современным дизайном устройств и сладкими вкусами, которые можно было беспрепятственно купить в интернете. Объявленное 28 июня мировое соглашение является первым, достигнутым Juul с правительством штата. Генеральный прокурор Северной Каролины Джош Штейн считает, что региону «выпала уникальная в стране возможность призвать Juul к ответу за вспышку вейпинговой эпидемии у молодежи».

Деньги от урегулирования направят на финансирование исследований и программ против подростковой зависимости от вейпа. Компания Juul поддержала это решение и понадеялась на сотрудничество с генеральным прокурором Штейном и другими представителями отрасли в разработке допустимых маркетинговых стратегий.

Судебные иски на производителя электронных сигарет подают не впервые. Аналогичные обвинения в адрес Juul поступают от государственных чиновников, учебных округов и даже самой молодежи США.

В начале апреля американская компания закрыла все розничные точки в России, поскольку поправки в антитабачном законодательстве приравняли продукцию Juul к обычным сигаретам.