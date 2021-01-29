Российские врачи сравнили вред от сигарет, вейпа и систем нагревания табака

Любые способы курения так или иначе наносят вред здоровью, но воздействуют каждый по-своему. Влияние сигарет, вейпа и систем нагревания табака на организм сравнили главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев и главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев в разговоре с Ura.ru.

По словам Пылева, вейпы вредны за счет содержания глицерина. В этом смысле сигареты и трубки сводят к минимуму возникновение рака легких, поскольку дым от них не проникает в легкие. Однако риск рака слизистой, наоборот, увеличивается, отметил врач.

«В "айкос" содержится меньше смол и других веществ. По визуальной оценке и ощущениям, это наименее опасный вариант», — отметил Пылев. Вместе с тем он подчеркнул, что масштабных исследований влияния систем нагревания табака на организм пока не проводилось.

Андреев, в свою очередь, также счел электронные сигареты самым опасным способом курения. «Хотя убедительных данных и исследований по поводу электронных сигарет нет, я убежден, что спектр болезней, которые они вызывают, — гораздо шире. Болезни от них более острые, неотложные и иногда фатальные», — заявил он в разговоре с изданием.

В 2021 году в России вступили в силу новые запреты и ограничения для курильщиков. Так, с 1 января запрещено курение на объектах здравоохранения и образования, транспорта, торговли, в складских помещениях и на базах, в хлебоприемных пунктах, злаковых массивах, сенокосных угодьях, местах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, а также на объектах производства различных видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участках.