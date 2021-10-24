В России начнут ловить курильщиков с помощью камер наблюдения

Платформа НТИ: в России создадут систему для слежки за курением в неположенных местах

Курение сигарет и вейпов в неположенных местах в России начнут отслеживать с помощью камер видеонаблюдения. В настоящее время начинается разработка прототипа системы, позволяющей оперативно отловить нарушителя и подать сигнал в соответствующие органы или ответственным за безопасность, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Платформы НТИ.

Новое программное обеспечение станет частью уже действующей системы видеоаналитики. Последняя с помощью машинного зрения в режиме реального времени замечает появление людей в тех или иных зонах, отслеживает их поведение и перемещение.

Как объяснили в компании «Малленом Системс» (Нейронет НТИ), выявлять нарушителей планируют на предприятиях, где необходим контроль промышленной безопасности, а также в рамках системы «умный город», в парках, на вокзалах и других точках, где действующее законодательство запрещает курение.

В разработке задействуют студентов российских вузов, которые уже принимают участие проектно-образовательных интенсивах Университета НТИ «20.35». Они должны создать сам алгоритм обнаружения факта курения.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос проверки школьников на курение в рамках медосмотров. Речь идет о включении исследования на употребление никотинсодержащей продукции.