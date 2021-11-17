В американском центре по исследованию вакцин нашли оспу

CNN: в центре по исследованию вакцин в США случайно нашли пробирки с ярлыками «оспа»

В центре по исследованию вакцин в американском штате Пенсильвания случайно были найдены несколько пробирок с ярлыками «оспа». Об этом в среду, 17 ноября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

«Замороженные пробирки с ярлыками "оспа" были случайно обнаружены сотрудником лаборатории, который проводил уборку холодильника на объекте, занимающемся исследованием вакцин в Пенсильвании», — говорится в сообщении CDC.

При этом в центре отметили, что обнаруживший пробирки сотрудник был в перчатках и маске. Сейчас ведется расследование, содержимое пробирок не трогали. По данным CDC, нет признаков того, что кто-то мог подвергнуться воздействию содержимого.

В сентябре сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) соберет научно-консультативную команду по происхождению новых патогенов, чтобы возобновить расследование происхождения коронавируса. Генетики и эксперты по болезням животных будут искать новые доказательства в Китае и других странах. Также ученые должны будут определить, мог ли COVID-19 появиться в лаборатории.