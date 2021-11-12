Джен Псаки вернулась на работу и призналась в тоске по тапочкам

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки провела первый брифинг после перенесенного COVID-19. Пресс-конференцию транслировали в официальном Twitter-аккаунте Белого дома.

Переболевшая коронавирусом Псаки рассказала, что рада вернуться к работе. При этом она призналась в тоске по своим тапочкам.

«Здорово вернуться к вам, и хотя я давний ненавистник каблуков, я действительно скучаю по своим тапочкам, с чем, я уверена, некоторые женщины в этой комнате согласятся», — отметила пресс-секретарь.

1 ноября стало известно, что Джен Псаки заразилась COVID-19. Из-за положительного теста на коронавирус и «чрезвычайной ситуации в семье» она отказалась от поездки с президентом США Джо Байденом на саммит G20 в Рим.

После контакта с Псаки Байден также сдал тест на COVID-19. Президент США получил отрицательный результат анализа.