Псаки высказалась о несуществующем самолете на пресс-конференции

Пресс-секретаря президента США Джо Байдена Джен Псаки обвинили в неуважении к Вооруженным силам США: вместо того, чтобы ответить на вопрос о US Space Force, космических силах страны, она высказалась о некоем несуществующем самолете, передает Politico.

«Ого, Space Force. Это самолет сегодняшнего дня», — ответила Псаки на вопрос об этом роде войск и заявила, что не знает, кто является контактным лицом Белого дома по этому вопросу. Ее ответ СМИ истолковали не как незнание названия космических сил, основанных в 2019 году Дональдом Трампом, а как неудачную шутку, отсылавшую к обсуждению самолетов ранее на той же пресс-конференции.

«Пугает видеть, как пресс-секретарь Байдена походя обесценивает целый род наших войск ради колкой фразы или шутки, которая, я уверен, понравилась бы Китаю», — заявил в разговоре с журналистами сенатор-республиканец Майк Роджерс.

После этого заявления Псаки высказалась в поддержку космических сил в своем Twitter и заявила, что их сотрудников всегда рады услышать в Белом доме.

Ранее сообщалось о том, что Псаки «потеряла мысль» во время обвинений в адрес России. Во время своего выступления Псаки также назвала генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН, а госсекретаря США Энтони Блинкена — президентом.