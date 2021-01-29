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Пресс-секретарь президента США «потеряла мысль» во время обвинений в адрес России

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Джен Псаки
Джен Псаки
Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки «потеряла мысль» во время обвинений в адрес России. Об этом сообщает РИА Новости.

Псаки перечисляла различные нападки в сторону Москвы, однако вынуждена была остановиться. «Я тут теряю мысль», — пояснила она.

После этого пресс-секретарь добавила, что президент США Джо Байден в любом случае готов ответить России, когда сочтет это нужным. Во время своего выступления Псаки также назвала генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН, а госсекретаря США Энтони Блинкена — президентом.

Ранее Джен Псаки раскрыла свои планы на посту пресс-секретаря президента США. По ее словам, она займется восстановлением доверия к Белому дому. «Когда президент попросил меня работать в этой должности, мы поговорили о важности того, чтобы вернуть транспарентность и правду в зал для брифингов», — пояснила пресс-секретарь.

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