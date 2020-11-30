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Песков прокомментировал возможное назначение Псаки пресс-секретарем Белого дома

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Джен Псаки
Джен Псаки
Фото: Public Domain / Wikimedia

Возможное назначение Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома является внутренним делом руководства США, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его комментарий приводит РИА Новости в понедельник, 30 ноября.

Песков также напомнил, что пресс-секретарь не формулирует внешнюю политику. «Внешнюю политику формулирует глава государства, по крайней мере, в нашей стране. И, конечно, многое зависит и от президента США», — сказал он.

Ранее в понедельник стало известно, что вероятный будущий президент США Джо Байден планирует назначить пресс-секретарем бывшую главу пресс-службы Госдепартамента и советника переходной команды политика Джен Псаки.

Джен Псаки приобрела известность в России после спорных заявлений о ситуации на Украине. Ее скандальные высказывания неоднократно критиковались в российских СМИ.

7 ноября 78-летний демократ Джо Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США.

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