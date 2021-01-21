Джен Псаки раскрыла свои планы на посту пресс-секретаря президента США. По ее словам, она займется восстановлением доверия к Белому дому, передает РИА Новости.

«Когда президент попросил меня работать в этой должности, мы поговорили о важности того, чтобы вернуть транспарентность и правду в зал для брифингов», — сказала Псаки. По ее словам, восстановление доверия граждан будет главной темой как для пресс-службы, так и для всего Белого дома.

О том, что Джо Байден планирует назначить пресс-секретарем советника своей переходной команды Джен Псаки, стало известно в ноябре прошлого года.

Джен Псаки занимала должность пресс-секретаря Госдепартамента с февраля 2013-го по 2015 год, в периоды с 2009-го по 2011-й, а также с 2015-го по 2017-й работала помощником президента США (в то время этот пост занимал демократ Барак Обама) по коммуникациям. В России Псаки приобрела известность благодаря своим спорным заявлениям о ситуации на Украине. Ее скандальные высказывания неоднократно критиковались в российских СМИ.