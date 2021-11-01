Джен Псаки заразилась COVID-19

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которая не полетела с президентом США Джо Байденом на саммит G20 в Рим, получила положительный результат теста на COVID-19, сообщает ТАСС.

Псаки рассказала, что в среду, 27 октября, в координации с должностными лицами высокого ранга Белого дома и медицинской командой она решила не ехать в зарубежную поездку с Байденом «из-за чрезвычайной ситуации в семье». Отмечается, что ее близкие заразились коронавирусом.

«С тех пор я находилась на карантине и сдавала отрицательные тесты (методом ПЦР) на коронавирус в среду, четверг, пятницу и субботу. Однако 31 октября мой тест на COVID-19 оказался положительным», — подчеркнула представитель Белого дома.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден захотел сделать «бустерную» прививку от COVID-19. Такое решение приняла и супруга американского лидера Джилл. Пара получила первые две дозы вакцины в январе этого года.