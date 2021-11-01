Байден сдал тест на COVID-19 после контакта с зараженной

Белый дом подтвердил отрицательный тест на COVID-19 у Байдена после контакта с Псаки

Президент США Джо Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19 после того, как контактировал с пресс-секретарем Белого дома, у которой подтвердился коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.

1 ноября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которая не полетела с Байденом на саммит G20 в Рим, подтвердила положительный результат теста на COVID-19. Псаки рассказала, что в среду, 27 октября, в координации с должностными лицами высокого ранга Белого дома и медицинской командой она решила не ехать в зарубежную поездку с Байденом «из-за чрезвычайной ситуации в семье».

Отмечается, что ее близкие заразились коронавирусом. Положительный тест представитель Белого дома получила 31 октября. До этого она четыре дня сдавала отрицательные тесты методом ПЦР.

Ранее стало известно, что Байден захотел сделать «бустерную» прививку от COVID-19. Такое решение приняла и супруга американского лидера Джилл. Пара получила первые две дозы вакцины в январе этого года.