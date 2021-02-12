Заместителя Псаки отстранили от работы за хамство

Заместителя представителя Белого дома Ти Джей Дакло временно отстранили от работы за хамство в адрес корреспондентки газеты Politico Тары Палмери. Поводом для разбирательства стал разговор на повышенных тонах между Дакло и Палмери, касавшийся его личной жизни. Об этом написала пресс-секретарь президента США Джен Псаки в Twitter.

По ее словам, Дакло извинился перед журналисткой и признал, что его поведение не соответствовало стандарту, установленному главой государства. Также он отправил ей личное послание, в котором выразил глубокое сожаление по поводу случившегося.

С одобрения начальника аппарата сотрудников Белого дома Рона Клайна он на неделю отстранен от должности без сохранения заработной платы. Помимо этого Дакло больше не будет работать с репортерами Politico после возвращения.

Отмечается, что Дакло требовал от Палмери отказаться от подготовки материала о его романтической связи с корреспонденткой портала Axios Алекси Маккэммонд. Заместитель Псаки угрожал Палмери и допустил хамские высказывания в ее адрес. «Я вас уничтожу», — сказал сотруднице Politico Дакло, имея в виду ее репутацию.

Конфликт начался в день инаугурации президента США Джо Байдена, 20 января, и привел к тому, что редакция Politico обратилась к руководству аппарата Белого дома.

Ранее Псаки обвинили в неуважении к Вооруженным силам США. Вместо того чтобы ответить на вопрос о US Space Force, космических силах страны, она высказалась о некоем несуществующем самолете. Ее ответ СМИ истолковали не как незнание названия космических сил, основанных в 2019 году Дональдом Трампом, а как неудачную шутку, отсылавшую к обсуждению самолетов ранее на той же пресс-конференции.

Позднее сенатор-республиканец Майк Роджерс потребовал от представителя Белого дома извинений. Член комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса посчитал, что Псаки своими словами оскорбила военных.