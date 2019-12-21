Трамп официально объявил о создании космических сил США

Президент США Дональд Трамп официальной объявил о создании в стране космических сил. Об этом сообщил журналист CBS Марк Кноллер в своем Twitter-аккаунте.

«Президент Трамп называет этот день поистине историческим. Говорит, что он подписывает самую крупную инвестицию в вооруженные силы США — самую большую за всю историю. Говорит, что законопроект об обороне на 738 миллиардов долларов открывает новую военную отрасль, космические силы», — написал журналист.

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