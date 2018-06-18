США создадут космические войска

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону приступить к формированию нового рода войск — военно-космических сил. Об этом глава государства сказал в ходе выступления в Национальном космическом совете, передает CNBC.

По словам Трампа, новые войска станут отдельным, шестым видом вооруженных сил США. Он указал, что судьба Америки в космосе — это вопрос национальной безопасности.

Представители Пентагона и ВВС США пока не дали комментариев относительно решения президента, но CNBC напоминает, что министр обороны Джеймс Мэттис выступал против идеи создания шестого рода войск, объясняя это работой по сокращению расходов и налаживанием взаимодействия между различными структурами вооруженных сил.

О перспективе создания космических войск Трамп говорил в марте, отмечая, что со временем понял, что в этом есть смысл.

В настоящее время в состав вооруженных сил Соединенных Штатов входят Армия США (сухопутные войска), Военно-морские силы, Корпус морской пехоты, Береговая охрана и ВВС. Пять первых структур были созданы еще в XVIII веке, а Военно-воздушные силы — в XX-м.

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