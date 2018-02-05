США потеряли потраченные на армию 800 миллионов долларов

Одно из самых крупных подразделений Минобороны США — Управление войсковых перевозок — не смогло правильно задокументировать сотни миллионов долларов расходов. Это стало известно после проведения внутреннего аудита, сообщает издание Politico.

Британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young обнаружила, что в Пентагоне не сумели правильно оформить отчетность о потраченных на строительные проекты 800 миллионах долларов. Издание подчеркивает, что ведомство, несмотря на мандат от Конгресса США, никогда не подвергалось полной ревизии.

Аудиторы обнаружили, что ошибки в бухгалтерии составили не менее 465 миллионов долларов. Эти деньги были выделены на строительные проекты для инженерного корпуса Армии США и других структур. Еще 384 миллиона предназначались для строящихся объектов. Также отсутствуют данные об использовании оборудования компьютерных систем подразделения, стоимость которого оценивается в 100 миллионов долларов.

Глава управления Даррелл Уильямс сказал, что не удивлен такими результатами проверки. «Сейчас необходимо использовать выводы аудитора и сосредоточить наши усилия на исправлении ситуации и составлении плана действий, чтобы извлечь из проверки максимальную пользу», — сказал он.

27 января сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложит Конгрессу проект оборонного бюджета страны на 2019 год. В его рамках планируется увеличить траты на оборону на 13 процентов по сравнению с прошлым годом — до 716 миллиардов долларов.

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