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В России прокомментировали слова Псаки о «не сдерживавшемся» Байдене

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о «не сдерживавшемся» в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным президенте США Джо Байдене. Свое мнение об этом он написал в Twitter.

«Неизвестно, так ли это, но в нынешних условиях, когда напряженность не убывает, а даже нарастает, сдержанность не помешала бы президенту США в подходе к международным делам. К чему бы ни подталкивали его в Вашингтоне», — написал Пушков.

Ранее Джен Псаки рассказала, что Байден не сдерживался во время телефонного разговора с Владимиром Путиным. Она заверила, что у американского лидера были четкие цели, и он реализовал их во время беседы.

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 26 января. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что инициатором беседы была Москва. По итогам переговоров главы государств выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ.

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