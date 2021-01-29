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Белый дом описал разговаривавшего с Путиным Байдена фразой «не сдерживался»

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден не сдерживался во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает «Интерфакс».

Она заверила, что у американского лидера были четкие цели, и он реализовал их во время беседы. «Он никогда не сдерживался, когда речь шла президенте Путине и опасениях по поводу действий российского руководства», — подчеркнула Псаки.

По ее словам, Байден откровенно высказывался по поводу того, как обращаются с оппозиционером Алексеем Навальным и с участниками несанкционированных акций, которые прошли в российских городах 23 января. Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Вашингтон будет столь же откровенным с Россией по проблемным вопросам и при контактах на других уровнях.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор состоялся по инициативе Москвы. Беседа продолжалась более 35 минут, она была рабочей и откровенной.

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 26 января. В пресс-службе Белого дома проинформировали, что поднималась проблема взлома SolarWinds. Кроме того, главы России и США поговорили об отравлении Навального и несанкционированных акциях. По итогам переговоров главы государств выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ.

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