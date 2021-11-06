В США у гиен зафиксировали первые в мире случаи заражения коронавирусом

В американском зоопарке у двух гиен зафиксировали первые в мире случаи заражения COVID-19

Две гиены в зоопарке американского Денвера, штат Колорадо, заразились коронавирусной инфекцией. Это первые в мире случаи COVID-19 у этих животных, сообщается в Twitter-аккаунте зоопарка.

Заражение гиен была подтверждено в лаборатории ветеринарной диагностики университета штата Колорадо, а также в лаборатории национальных ветеринарных служб минсельхоза Соединенных Штатов.

По словам сотрудников зоопарка, у животных наблюдаются такие симптомы, как легкая вялость, выделения из носа и периодический кашель.

В июле доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова раскрыла главную опасность передачи коронавируса от людей к животным. «Внутри популяции животных вирус будет ходить и размножаться. И если даже человечество победит SARS-CoV-2, то время от времени все равно будут случаться вспышки новых вариантов этого вируса, занесенных из природных очагов», — сказала она.

