В США началась вакцинация животных в зоопарках от коронавируса

В американских зоопарках Franklin Park и Stone начали прививать животных от коронавируса

Обитателей зоопарков Новой Англии на северо-востоке США начали вакцинировать от коронавируса, говорится на сайте зоопарков Franklin Park и Stone.

На территории не было обнаружено ни одного животного, заболевшего COVID-19, однако администрация учреждения приняла решение привить их препаратом компании Zoetis в качестве профилактики. В зоопарке пообещали внимательно следить за «пациентами» после вакцинации. «Мы будем наблюдать за проявлением любых признаков реакции животного на вакцину», — подчеркнул старший ветеринар Департамента охраны здоровья животных зоопарков Новой Англии Крис Бонар.

Применение вакцины в зоопарке одобрило министерство сельского хозяйства после рассмотрения случая каждого потенциально уязвимого перед вирусом животного.

В зоопарке живут приматы, кошачьи (львы, тигры и снежные барсы) и куньи (хорьки и североамериканские речные выдры). Им сделают прививку в первую очередь. Для полной вакцинации животных, находящихся в группе риска, потребуется от трех до четырех недель.

Ранее в российских регионах началась вакцинация животных от COVID-19 отечественным препаратом «Карнивак-Ков». Вакцинацию проводят частные и государственные ветеринарные клиники.