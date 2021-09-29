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В Китае усыпили домашних кошек с положительным результатом на COVID-19

Власти Китая без согласия хозяйки усыпили трех домашних кошек, заразившихся COVID-19
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Фото: Mark Schiefelbein / AP

Власти Китая в городе Харбин без согласия хозяйки усыпили трех ее домашних кошек, заразившихся COVID-19. Об этом сообщает Independent.

21 сентября у владелицы животных обнаружили коронавирус. Она оставила домашним питомцам пищу и воду перед тем, как уйти в изоляцию. Сотрудник местной службы по контролю за заболеваниями сделал кошкам тест на COVID-19, который дал положительный результат.

Несмотря на онлайн-обращения хозяйки животных, их усыпили во вторник, 28 сентября. По словам сотрудников службы, они приняли такое решение, так как «не существует профессионального лечения животных, инфицированных новым коронавирусом». Власти утверждают, что переносящие COVID-19 кошки стали бы угрозой для всех жителей дома.

Действия сотрудников службы вызвали негативную реакцию в китайских социальных сетях. «Откровенно говоря, это грубая, упрощенная и ленивая форма управления, просто чтобы избежать ответственности», — заявил один из пользователей в Weibo.

В свою очередь, профессор вирусологии в британском Ноттингемском университете Рэйчел Тарлинтон сообщила агентству Reuters, что вероятность повторного заражения от кошек крайне мала. «Кажется нереалистичным, что кошки могут загрязнить окружающую среду настолько сильно», — подчеркнула вирусолог.

Профессор Городского университета Гонконга Ванесса Баррс, специализирующаяся на здоровье и болезнях животных, также сказала, что риск передачи инфекции от домашних животных к людям низок. «Пока что в рамках всей пандемии не было подтвержденных сообщений о заражении человека от кошки, в отличие от ситуации с выращиваемой норкой в ​​Европе», — заявила она.

В июле доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова раскрыла главную опасность передачи коронавируса от людей к животным. «Внутри популяции животных вирус будет ходить и размножаться. И если даже человечество победит SARS-CoV-2, то время от времени все равно будут случаться вспышки новых вариантов этого вируса, занесенных из природных очагов», — сказала она.

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