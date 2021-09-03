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В Британии кражу домашних животных захотели приравнять к уголовному преступлению

Власти Великобритании предложили сделать кражу домашних животных уголовно наказуемой
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Фото: Eric Ward / Unsplash

Власти Великобритании предложили приравнять кражу домашнего питомца к уголовному преступлению. Об этом сообщает Roya News со ссылкой на доклад, сделанный правительственной целевой группой по краже домашних животных.

По информации издания, на данный момент британские правоохранительные органы расценивают похищение животных как потерю собственности владельцем. Однако в Министерстве окружающей среды захотели начать рассматривать питомцев как нечто большее, чем имущество.

Министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател отметила, что возможность уголовного наказания предоставит полиции новый инструмент для преследования злоумышленников. «Кража домашнего животного — это ужасное преступление, которое может причинить большое горе семье, в то время как преступники пытаются на этом нажиться», — подчеркнула она.

Отмечается, что на фоне ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса в Британии увеличился спрос на домашних животных. Это спровоцировало рост числа краж с целью последующей продажи. Согласно отчету специальной группы, семь из десяти краж, зафиксированных полицией, касались собак. Цены на некоторые популярные породы выросли на 89 процентов по сравнению с рынком до пандемии.

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