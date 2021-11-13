В США приостановлена обязательная вакцинация в компаниях

Федеральный апелляционный суд Нового Орлеана приостановил обязательную вакцинация от коронавируса в компаниях со 100 и более сотрудниками, пишет The Washington Post. Ранее такое распоряжение выпустила администрация президента США Джо Байдена.

Коллегия из трех судей подтвердила свое предыдущее решение по этому вопросу от 6 ноября. Согласно судебному заключению, требование министерства труда «значительно превышает установленные законом полномочия управления по охране труда». «Распоряжение похоже не на скальпель, применяемый осторожно, а на кувалду, которая бьет без учета специфики», — написали они.

По мнению судей, постановление влечет за собой дополнительное финансовое бремя для бизнеса, угрожает уничтожением рабочей силы, заставляя сотрудников вакцинироваться, делать тесты или увольняться, что потенциально нарушает Конституцию США.

Управление по охране труда обязало все компании со штатом более 100 человек провести вакцинацию сотрудников от COVID-19 до 4 января 2022 года или требовать от непривитых сотрудников сдавать тест на коронавирус не реже чем раз в неделю.

Власти 11 штатов подали иск против введения обязательной вакцинации для сотрудников крупных компаний.