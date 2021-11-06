В США приостановили обязательную вакцинацию от COVID-19 в крупных компаниях

Апелляционный суд пятого округа в США приостановил действие правила об обязательной вакцинации сотрудников крупных компаний в стране от COVID-19, говорится в решении суда, пишет РИА Новости.

«Таким образом, действие мандата приостанавливается до дальнейшего решения суда по данному вопросу», — указывается в вердикте. Также суд сослался на «серьезные законодательные и конституционные вопросы» при вынесении решения.

Ранее Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США разрешили вакцинировать детей от пяти до 11 лет препаратом от коронавируса производства американской компании Pfizer и германской BioNTech. Члены комиссии ЦКПЗ единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать детям вакцинироваться двумя дозами указанного препарата.

В США зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в мире — 46,4 миллиона.