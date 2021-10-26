Россиянам разъяснили новые правила въезда в США

Госдеп США: для въезда в страну необходимо предоставить справку о вакцинации и ПЦР-тест

Российским путешественникам разъяснили, что потребуется для въезда в США. О новых правилах сообщается на сайте госдепартамента страны.

Согласно документу от 25 октября, туристы, приезжающие в республику по неиммиграционным визам, с 8 ноября должны будут при посадке на борт самолета предоставить справку о вакцинации от COVID-19 препаратами, одобренными американским регулятором или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета.

Согласно разъяснениям, «полностью привитыми» будут считаться пассажиры, у которых на момент въезда в США прошло не менее двух недель после введения второго компонента вакцины (для двухкомпонентных вакцин) и столько же — после введения однокомпонентного препарата.

Уточняется, что нововведение не распространяется на авиапассажиров до 18 лет и людей с медицинскими противопоказаниями к прививке — им необходимо иметь при себе только ПЦР-исследование.

От требований предоставления сертификата вакцинации также освобождены граждане и резиденты США Они должны сдать ПЦР-тест в течение одного дня до поездки.

Ранее в октябре сообщалось, что США снимут ограничения на пересечение границы для полностью привитых путешественников 8 ноября. Страна откроет воздушные и сухопутные границы для туристов из более чем 30 стран. При этом точный список государств не указан.