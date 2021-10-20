Пляжная страна в Азии открыла границы для привитых любой вакциной туристов

Камбоджа разрешила въезд привитым от коронавируса иностранным туристам. Об этом сообщает местное издание Khmer Times.

Как заявили в Минздраве азиатской страны, власти проводят «политику недискриминации». Так, границы пляжного государства открылись для путешественников, которые вакцинированы любым препаратом вне зависимости от того, был ли он одобрен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Согласно новым правилам, обязательный трехдневный карантин предусмотрен для прибывающих в королевство дипломатов, госслужащих, иностранных инвесторов, а также технических специалистов. Для остальных лиц обязательная изоляция сокращается с 14 до семи дней.

Ранее в октябре стало известно, что с 8 ноября США разрешат въезд в страну полностью вакцинированным туристам. Соединенные Штаты откроют воздушные и сухопутные границы для привитых путешественников из более чем 30 стран. Точный список государств остается неизвестным.