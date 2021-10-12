Популярный среди богачей курорт объявил об открытии границ для привитых туристов

Республика Фиджи, которая считается популярным пляжным курортом среди богачей, объявила об открытии границ для вакцинированных путешественников с 11 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Фрэнка Баинимарама.

«Прошло почти два года, как мы закрылись. Все это время мы боролись с коронавирусом и теперь готовы открыться», — заявил политик, отметив, что привитые туристы должны будут соблюдать карантин в отеле в течение десяти дней после прибытия.

Баинимарама уточнил, что требование о самоизоляции не распространяется на граждан из «стран-партнеров по бескарантинному режиму путешествий», среди которых — Австралия, Великобритания, Германия, Испания, Канада, США, Катар, Новая Зеландия, ОАЭ, Республика Корея, Сингапур, Франция и Швейцария.

Также премьер-министр заявил, что большинство ограничительных мер на въезд в республику будет снято с 1 декабря. Прибывающим путешественникам необходимо будет предоставить результаты ПЦР-теста, который был сделан не позднее 72 часов до вылета. Кроме того, гостям островного государства придется в течение первых суток нахождения в стране соблюдать карантин.

Ранее в октябре власти Чили заявили об открытии границ для привитых «Спутником V» отдыхающих с 1 ноября. Для свободного перемещения по республике путешественникам необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации, ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета, и медицинскую страховку с минимальным покрытием в 30 тысяч долларов.