Названа дата открытия Аргентины для туристов

Аргентина откроется для иностранных туристов с 1 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минздрава республики Карла Виссотти.

«В рамках совместной работы с транспортными компаниями, миграционной службой и национальным агентством гражданской авиации обсуждали постепенное открытие границ. С 1 октября планируется разрешить въезд путешественников из соседних стран без необходимости проходить карантин, а также постепенное открытие наземных границ», — отметила она, называя дату.

Глава ведомства уточнила, что от самоизоляции освобождаются только вакцинированные туристы, предоставившие ПЦР-тест по прибытии в страну. Непривитые отдыхающие должны будут соблюдать карантин.

«С 1 ноября разрешается въезд иностранцев не только из соседних стран», — заявила министр, отметив, что для пересечения границы необходимо будет предоставить сертификат о полной вакцинации или тест на антиген к коронавирусной инфекции. Кроме того, они должны будут самоизолироваться и на седьмой день сдать ПЦР-тест.

Ранее в сентябре власти Чили заявили об открытии границ для привитых туристов с 1 октября. Уточняется, что для въезда в республику иностранцы должны заранее получить одобрение сертификата о вакцинации, загрузив документ на специально созданный портал.

