Еще одна страна откроет границы для привитых россиян

Еще одна страна станет доступной для россиян при условии наличии сертификата о вакцинации — власти Чили с 1 ноября открывают границы для привитых «Спутником V» путешественников. Об этом пишет портал eTurboNews.

«С 1 ноября иностранным туристам с прививкой разрешен въезд в Чили без соблюдения пятидневного карантина по прибытии, как было раньше», — говорится в сообщении.

Для свободного перемещения по республике путешественникам необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации, ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета, и медицинскую страховку с минимальным покрытием в 30 тысяч долларов. Также в течение 72 часов после прибытия в страну нужно пройти еще одно ПЦР-исследование.

Кроме того, за месяц до поездки туристы должны загрузить сертификат о прививке на сайт министерства здравоохранения Чили и получить MobilityPass. За 48 часов до посадки в самолет отдыхающим необходимо заполнить специальную форму Affidavit of the Traveler и получить QR-код.

Уточняется, что решение об ослаблении коронавирусных ограничней связно со снижением в Чили числа зараженных COVID-19 за последние четыре месяца. Въезд в страну будет разрешен через аэропорты в Икике, Антофагаста и Сантьяго.

Ранее в сентябре власти Аргентины заявили об открытии страны для иностранцев с 1 октября. Глава Минздрава республики Карла Виссотти уточнила, что от самоизоляции освобождаются только привитые путешественники, предоставившие ПЦР-тест по прибытии в страну. Невакцинированные отдыхающие должны будут соблюдать карантин.