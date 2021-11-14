Привитым «Спутником V» российским болельщикам выдадут COVID-сертификат Евросоюза

Российские футбольные болельщики смогут получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Российский футбольный союз.

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Для этого фанатам, которые планируют посетить игру российской сборной в Сплите (Хорватия) 14 ноября, необходимо будет предоставить национальный сертификат на английском языке о полной вакцинации. При этом, помимо зарегистрированных в ЕС препаратов, в одобренный список попал российский «Спутник V».

Еще одним способом получить документ станет отметка о перенесенном заболевании в последние шесть месяцев. Если же у болельщика не окажется сертификата, ему предложат пройти экспресс-тест и при отрицательном результате получить цифровой COVID-сертификат Евросоюза.

Ранее научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал сроки одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Евросоюзом. По мнению вирусолога, если Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) до конца этого года одобрит российский препарат, то затем это может сделать и европейский регулятор — ЕМА. Он допустил, что существующие пока что задержки с одобрением российской вакцины могут быть связаны с разницей в стандартах производства.

11 ноября в посольстве Великобритании в Москве заявили, что одобрение «Спутника V» было бы позитивным шагом со стороны ВОЗ, поскольку могло бы поспособствовать принятию препарата по всему миру. В частности, диппредставительство прокомментировало возможное включение вакцины в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.