В Великобритании оценили перспективы одобрения «Спутника V»

Одобрение российской вакцины «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) было бы позитивным шагом, поскольку могло бы поспособствовать принятию препарата по всему миру. Так перспективы одобрения «Спутника V» оценили в посольстве Великобритании в Москве, пишет РИА Новости.
В частности, диппредставительство прокомментировало возможное включение вакцины в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ (WHO Emergency Use Listing, EUL).
При этом британские власти пока не одобрили российский препарат. Несмотря на это, посол России в Великобритании Андрей Келин рассказывал, что отношение к «Спутнику V» в королевстве меняется в лучшую сторону.
На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 70 странах. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), как и ВОЗ, пока не одобрили препарат.