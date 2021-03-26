Российский посол рассказал про отношение к «Спутнику V» в Британии

Посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал об отношении, которое он видит со стороны британцев к российской вакцине от коронавируса нового типа «Спутник V». По его словам, несмотря на негативное отношение к России, британские СМИ хвалят данную вакцину, пишет RT.

Дипломат заявил, что за год и четыре месяца своего пребывания в стране он не помнит положительных статей о России в британских медиа — в основном они, наоборот, негативные. Однако со «Спутником V» ситуация обстоит иначе.

«Изначально к "Спутнику V»" относились совершенно пренебрежительно, его полностью дискредитировали. К настоящему моменту ситуация, я бы сказал, немного изменилась: это отражают общественное мнение и научные исследования», — приводит сайт канала слова Келина.

Посол напомнил, что авторитетный журнал The Lancet признал эффективность и безопасность российского препарата и выразил уверенность в том, что Россия сможет выйти с ним на европейский рынок.

Страны ЕС по-разному относятся к распространению вакцины, разработанной в России. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «мировой войне нового типа», с которой столкнулась Европа из-за вакцин от коронавируса, в том числе из-за действий России и Китая. По его словам, Европа также стоит «перед лицом атак» из-за «стремления России и Китая оказать влияние через вакцину».

Всего в России зарегистрированы три вакцины против COVID-19. Самым первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», состоящий из двух компонентов на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, идут испытания однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».