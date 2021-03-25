Гондурасские перевозчики поддельного «Спутника V» скрылись в Мексике

Граждане Гондураса, задержанные в Мексике при перевозке на частном самолете поддельной вакцины от коронавируса «Спутник V», скрылись. Об этом сообщила прокуратура страны в Twitter.

«Миграционную службу попросили выдать иммиграционные уведомления пилоту и пассажирам, размещенным в отеле, однако те скрылись от наблюдения», — рассказали в прокуратуре. Уточняется, что фальшивая вакцина была изъята ранее. Как только будет подтвержден факт подделки, будет заведено уголовное дело.

Накануне с заявлением о задержанном самолете выступила гондурасская компания Grupo Karim. В компании признали, что намеревались доставить в Гондурас для своих сотрудников вакцину от коронавируса, однако отвергли обвинения в попытке незаконного ввоза препарата на территорию страны.

Об обнаружении партии поддельного российского препарата сообщалось 18 марта. Мексиканские таможенники нашли партию поддельной российской вакцины против коронавируса «Cпутник V» на борту частного самолета. Ампулы с шестью тысячами доз были спрятаны в сумках-холодильниках среди безалкогольных напитков и сладостей. Из Мексики самолет должен был вылететь в международный аэропорт Сан-Педро-Сула в Гондурасе. Власти задержали пассажиров и экипаж самолета, а на само судно был наложен арест. На снимках, опубликованных правительством, видно, что в русскоязычных надписях на ампулах конфискованного препарата сделано несколько орфографических ошибок. Например, название вакцины записано как «Гма-КОВИД-Вак» вместо «Гам-КОВИД-Вак».

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что, судя по фотографиям, партия была поддельной — отличается дизайн контейнеров и этикеток. В фонде также заверили, что у каждой ампулы российской вакцины есть индивидуальный QR-код, который позволяет установить ее происхождение.