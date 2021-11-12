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ВОЗ запланировала встречу по российской вакцине «Спутник V»

На следующей неделе ВОЗ планирует встречу по вакцине от COVID-19 из России «Спутник V»
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На следующей неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует провести встречу по российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщила на брифинге помощник генерального директора организации Марианджела Симао, передает ТАСС.

«Мы находимся в диалоге с заявителем и российским правительством. Мы по-прежнему должны получить полное досье по "Спутнику V"», — заявила Симао. Она отметила, что у ВОЗ «есть вопросы по инспекции в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, по инспекции производства».

Ранее в посольстве Великобритании в Москве заявили, что одобрение «Спутника V» было бы позитивным шагом со стороны ВОЗ, поскольку могло бы поспособствовать принятию препарата по всему миру. В частности, диппредставительство прокомментировало возможное включение вакцины в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.

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