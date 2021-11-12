Россия представила ЕС документы для взаимного признания COVID-паспортов

Россия в ближайшее время подаст официальную заявку о признании эквивалентности своих и европейских COVID-паспортов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Еврокомиссии (ЕК).

В ведомстве уточнили, что Москва уже представила необходимые документы для проверки технической совместимости систем контроля за вакцинацией в Евросоюзе и России. В центре им. Н.Ф. Гамалеи сообщили, что ВОЗ, скорее всего, одобрит российскую вакцину «Спутник V» к концу 2021 года, за этим должен последовать ответ европейского регулятора (ЕМА).

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова, есть несколько факторов, которые мешают ЕС признать российскую вакцину. «Прежде всего — политические и экономические. Многие не хотят видеть конкурентов на европейском рынке. Хотя Россия, в свою очередь, выполнила все свои обязательства», — сказал он.

Тем временем Австрия и Италия начали выдавать европейские паспорта вакцинации («Green pass») лицам, привитым «Спутником V», но при условии получения ими бустерной мРНК-вакцины, одобренной в Евросоюзе. Бустерную дозу можно получить не ранее, чем через 28 дней после вакцинации «Спутником V», и не позднее, чем через полгода после первой прививки.

Уточняется, что новое правило действует только для тех, кто учится или работает в стране и привился ранее российской вакциной. Минздравы Испании и ФРГ не предоставили комментария на запрос о введении данного правила на своих территориях.