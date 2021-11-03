В Грузии допустили введение платного лечения для непривитых граждан

Президент Грузии Зурабишвили выступила за платное лечение для непривитых от коронавируса

В Грузии могут установить платное лечение для непривитых лиц, подумать о таких мерах на брифинге призвала президент страны Саломе Зурабишвили, пишет РИА Новости.

Глава государства выступила за принятие COVID-паспортов для посещения общественных мест. «Призываю руководство ввести обязательную вакцинацию для граждан с высоким риском, даже установить платное лечение для непривитых лиц», — допустила она.

Согласно информации Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Грузии, по данным на 2 ноября, в стране привито 36,5 процента взрослого населения. Ежедневно врачи выявляют около 4-6 тысяч зараженных коронавирусом.

Ранее руководитель грузинской Национальной технической группы консультантов по иммунизации Иване Чхаидзе рассказал о «катастрофической» волне коронавируса. По его словам, резкое ухудшение эпидемиологической ситуации вызвано распространением дельта-варианта коронавируса.