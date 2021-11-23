Мэр российского города поручил выборочно проверять QR-коды на транспорте

Необходимо выборочно проверять в общественном транспорте QR-коды, которые подтверждают вакцинацию от COVID-19 или перенесенную инфекцию. Такое поручение дал мэр Уфы Сергей Греков на совещании в администрации муниципалитета, передает ТАСС.

Греков подчеркнул, что в республике Башкортостан не принято решение о необходимости цифровых документов для проезда на общественном транспорте. При этом в соседних регионах такая мера вводится, добавил он.

«Тем не менее необходимо делать выборочные проверки, в том числе в общественном транспорте», — сказал мэр российского города.

По его словам, соблюдение эпидемиологических мер для борьбы с коронавирусом проверяют около 180 бригад.

Первым регионов, в котором ввели QR-коды для проезда в общественном транспорте, стал Татарстан. Новые правила вступили в силу 22 ноября — документы проверяют и при продаже билетов. Если житель откажется предъявить QR-код, ему придется покинуть транспорт.

В первый день действия новых правил в республике из общественного транспорта высадили около 800 человек. Помимо этого, в городе задержали маршрут трамвая из-за пассажира, который отказывался предъявлять QR-код, сложности возникали и в метро. Из-за новых мер в транспорте произошло много конфликтов между контролерами и пассажирами. Одному из проверяющих цифровые документы сломали нос.