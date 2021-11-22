Из-за введения QR-кодов на транспорте в Казани цены на такси увеличились

В Казани цены на такси увеличились из-за введения QR-кодов в общественном транспорте

В Казани из-за введения QR-кодов в общественном транспорте цены на такси увеличились. Теперь жителям города, чтобы добраться до работы и обратно, нужно потратить тысячу рублей, сообщает Telegram-канал «ВТП| ВТатарстанеПоймут».

Цена за маршрут от проспекта Победы до Северного вокзала, длина которого около 15 километров, составляет 500 рублей.

На опубликованных кадрах местный житель говорит, что не придет на работу из-за высокой цены на такси. Он подчеркивает, что его работодатель в курсе ситуации.

За утро понедельника, 22 ноября, из общественного транспорта Казани высадили более 500 человек из-за отсутствия QR-кодов. Помимо этого, в городе задержали маршрут трамвая из-за пассажира, который отказался показывать цифровой документ. Сложности с QR-кодами возникают и в метро.

Татарстан стал первым российским регионом, в котором ввели QR-коды в общественном транспорте. Документы будут проверять и при продаже билетов. Если житель откажется предъявить QR-код, ему придется покинуть транспорт.