Поток пассажиров в транспорте Татарстана снизился после введения QR-кодов

Власти Татарстана: пассажиропоток в транспорте после введения QR-кодов снизился на 20-30%

Власти Татарстана заявили, что пассажиропоток в транспорте после введения QR-кодов снизился. Об этом рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Андрей Егоров, сообщает «Интерфакс».

По словам Егорова, поток пассажиров, по предварительным данным, уменьшился на 20-30 процентов. В это число входят и те, кого 22 ноября не впустили в транспорт из-за отсутствия QR-кода, отметил представитель ведомства в эфире телеканала «Россия-24».

«Есть люди, которые отказались от поездки в общественном транспорте. Предпочли на личном или на такси добраться до места назначения», — заявил он. Егоров добавил, что убытки, которые могут понести перевозчики, возможно будут возмещены, и этот вопрос уже согласован с президентом республики Рустамом Миннихановым. Он также сообщил, что по поручению главы Татарстана перевозчикам были переданы более 2000 устройств, считывающих QR-коды.

QR-коды в общественном транспорте в Татарстане необходимо предъявлять с 22 ноября. Регион стал первым субъектом, который объявил о подобных мерах. Документы проверяют и при продаже билетов. Если житель откажется предъявить QR-код, ему придется покинуть транспорт.