Конфликт из-за QR-кодов на транспорте в Казани сняли на видео

В Казани сняли на видео конфликт из-за QR-кодов, введенных в общественном транспорте. Кадры публикует Telegram-канал «ВТП|ВТатарстанеПоймут».

На видеозаписи видно, как контролер, который проверяет наличие электронного документа, кричит на пассажиров автобуса. Его называют «чуркой», в ответ на это мужчина заявляет, что новые правила проезда в общественном транспорте придумал не он.

За утро понедельника, 22 ноября, из общественного транспорта Казани высадили более 500 человек из-за отсутствия QR-кодов. Предъявление цифровых пропусков также затруднило посадку в метрополитен, из-за отказавшегося предъявлять документ россиянина были задержаны трамвайные маршруты. На фоне ограничительных мер в городе также увеличились цены на такси.

QR-коды в общественном транспорте в Татарстане необходимо предъявлять с 22 ноября. Регион стал первым субъектом, который объявил о подобных мерах. Документы будут проверять и при продаже билетов. Если житель откажется предъявить QR-код, ему придется покинуть транспорт.