Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в России

Роспотребнадзор: за последнюю неделю в России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

На 46-й неделе текущего года в России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, кроме того, уменьшилось число регионов страны с превышением эпидемических порогов, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что эпидпороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 49 российских субъектах. Превышение регистрируется чаще среди взрослых.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ, обусловлена в основном циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, при этом отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов», — говорится в сообщении.

Вакцинация против гриппа проводится во всех субъектах России. По данным на 19 ноября 2021 года, свыше 49 миллионов человек уже сделали прививку от гриппа, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов раскрыл, что одновременная вакцинация от COVID-19 и гриппа усиливает эффективность гриппозной прививки.

Он пояснил, что были проведены соответствующие эксперименты. Ученые вводили одновременно вакцины от COVID-19 и гриппа.