В Минздраве заявили о росте тяжелых случаев COVID-19 в девяти регионах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в девяти регионах страны отмечен максимальный рост тяжелых случаев заболевания COVID-19, его слова приводит РИА Новости.

Среди них, по словам Мурашко, в частности, Республика Карелия, Хабаровский и Ставропольский края, Тверская и Липецкая области.

Также глава Минздрава отметил, что тяжелое течение болезни характерно для дельта-штамма коронавируса, назвав его основным циркулирующим штаммом вируса в РФ.

Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве также отметил, что в России число выявленных пациентов с COVID-19 снизилось на 14 процентов.