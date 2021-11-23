Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

В России в настоящее время наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, так нынешнюю эпидситуацию оценила главный санитарный врач страны Анна Попова, сообщает ТАСС.

Глава Роспотребнадзора отметила, что за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом снизилась на шесть процентов. По ее словам, число регионов, где ситуация улучшается, выросло.

Пройти тесты на COVID-19 могут россияне, обратившиеся в медучреждения с признаками ОРВИ. В декабре начнутся поставки экспресс-тестов на коронавирус во все российские регионы, заверила глава Роспотребнадзора.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, что в России число выявленных пациентов с COVID-19 снизилось на 14 процентов.