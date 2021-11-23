Российский врач заявила о проблемах с сердцем у половины переболевших COVID-19

Врач Сафонова: у каждого второго переболевшего COVID-19 есть нарушения в работе сердца

Согласно статистике, у каждого второго перенесшего коронавирус отмечаются проблемы в работе сердца. Об этом заявила врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова, ее слова приводят «Известия».

Эксперт уточнила, что проблемы с сердцем отмечаются и у переболевших COVID-19 бессимптомно. В особой группе риска находятся лица с предрасположенностью к заболеваниям подобного рода, подчеркнула врач.

«Коронавирус может привести к миокардиту, то есть воспалению сердечной мышцы, нарушениям ритма, сердечной недостаточности», — объяснила специалист.

Для исключения рисков сердечно-сосудистых заболеваний она рекомендовала пройти комплексный генетический анализ для выявления предрасположенности к этим патологиям.

Ранее главный невролог сети клиник «Семейная» Ойбек Тургунхужаев заявил, что некоторые из переболевших коронавирусом пациентов жалуются на мигрирующие боли по всему телу. Он отметил, что это может быть симптомом фибромиалгии, которая проявляется после COVID-19.