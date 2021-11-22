Невролог объяснил боли по всему телу после коронавируса

Главный невролог сети клиник «Семейная» Ойбек Тургунхужаев заявил, что некоторые из переболевших коронавирусом пациентов жалуются на мигрирующие боли по всему телу. Специалист объяснил в интервью радио Sputnik, почему они возникают.

Тургунхужаев рассказал, что о болях сообщают около десяти процентов переболевших COVID-19. Такой симптом нередко сопровождается повышенной утомляемостью и нарушением сна. Все эти признаки Тургунхужаев назвал характеристиками заболевания фибромиалгия и последствиями коронавируса.

«Это заболевание, которое вызывает мигрирующие боли в лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног. Пациенты также жалуются на утомляемость, расстройство сна, "туман" в голове», — объяснил невролог.

Россиянам с болевым синдромом необходимо обратиться за медицинской помощью. Недуг может быть вызван не только воспалительной реакцией, но и дисфункцией нервной системы из-за перенесенного коронавируса. Болезнь негативно отражается на эндокринной, нервной и эмоциональной системах человека.

«В головном мозге есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. Когда мы ударяемся мизинцем о тумбочку, нам больно, но через какое-то время это ощущение проходит, потому что работает противоболевая система. После COVID-19 эта система может не работать», — отметил Тургунхужаев.

Пациентов с мигрирующими болями лечат с помощью лекарственных препаратов, а также такими немедикаментозными методами, как ЛФК (лечебная физическая культура) и психотерапия хронической боли.

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